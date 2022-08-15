شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد عشر سنوات.. انسحاب اخر جندي فرنسي من مالي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن رؤساء الأركان الفرنسيون اليوم الإثنين، انسحاب آخر جنود عملية برخان الفرنسية في مالي، ومغادرتهم البلاد الآن.

وتدعم القوات الفرنسية مالي ضد المتمردين منذ ما يقرب من عقد من الزمان، لكن الرئيس إيمانويل ماكرون قرر الانسحاب بعد اندلاع الخلاف بين فرنسا والمجلس العسكري المالي في أعقاب الانقلاب العسكري في أغسطس 2020.

وقال البيان الذى نشرته فرانس 24: اليوم في الساعة 13:00 بتوقيت باريس عبرت الوحدة النهائية من قوة برخان التي لا تزال على الأراضي المالية الحدود بين مالي والنيجر."

وبعد قطع العلاقات بين باريس والمجلس العسكري الذي تولى السلطة في مالي في أغسطس 2020، وبدأ الفرنسيون في سحب قواتهم في فبراير، مع تصاعد العنف الجهادي في منطقة الساحل.

وقُتل أكثر من 2000 مدني في مالي والنيجر وبوركينا فاسو منذ بداية العام، وفقًا لإحصاء لوكالة فرانس برس يستند إلى نتائج منظمة غير حكومية.