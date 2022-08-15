شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية ومجموعة أبو غزالة العالمية يبحثان سبل التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقش نادى مدربى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مع ممثلى مجموعة طلال أبوغزالة العالمية، بمكتب المجموعة بالقرية الذكية، سبل الشراكة والتعاون المشترك، فى إطار سعى التنسيقية لبحث سبل الشراكة والتعاون مع مختلف الجهات.

وحضر الاجتماع أحمد فتحى، عضو مجلس النواب، ممثلًا عن التنسيقية ومسؤول نادى المدربين، وسمر اللباد، نائب رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذى للمجموعة، ممثلا عن المجموعة، والتى أبدت دعمها الكامل للتعاون بين المجموعة والتنسيقية، وأكدت الحرص على خدمة مصر بأفضل الوسائل وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

كما حضر اللقاء طارق الخطيب، المدير التنفيذى لمكتب القاهرة، وأحمد فتحى، المدير التنفيذى ومدير تطوير الأعمال بمكتب المجموعة بمصر، ومحمد علاء، مساعد مدير التدريب لشؤون البرامج المهنية فى المجموعة، وعن نادى المدربين بالتنسيقية إسلام حمدى وصفاء حسنى.

واستعرض النائب أحمد فتحى، استراتيجية نادى مدربى التنسيقية، فى تطوير وثقل مهارات الأعضاء من خلال أدوات التقييم العالمية، وأحدث الأساليب التدريبية، إذ لا يقتصر تدريب الأعضاء على التدريب السياسى فقط بل يشمل أيضًا المهارات الشخصية، الإدارية، الإعلامية والبحثية.

وأشار إلى الخدمات المهنية المتكاملة التى تقدمها المجموعة للعملاء، ونشاطات المجموعة على مستوى الجمهورية فى عقد شراكات وبروتوكولات تعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة، حرصًا منها على تقديم الخدمات اللازمة للعملاء بأعلى مستوى جودة وفق معايير تقييم الأداء العالمية، كما حرصت المجموعة على توفير أجهزة التابلت واللاب توب بأفضل جودة وأفضل سعر لخدمة العملية التعليمية ومساهمة من المجموعة فى تنفيذ رؤية الدولة للتحول الرقمى.

وأكد طارق الخطيب، حرص مجموعة «أبو غزالة» للملكية الفكرية، على تقديم خدماتها للعملاء على مستوى العالم بأفضل جودة وفق المعايير العالمية وهو ما حقق ريادتها على مدار 50 عاماً من الجهد والعمل.

واستعرض محمد علاء، الشهادات والتدريبات المهنية التى تتميز بها المجموعة.

واتفق الجانبان، على عدد من النقاط المطروحة للتعاون وتبادل الخبرات بين أعضاء التنسيقية والخبراء فى «أبوغزاله العالمية» كونها تعد من أهم شركات الخدمات المهنية والتعليم والمنتجات التقنية، تقدم خدماتها من خلال أكثر من 100 مكتب حول العالم.