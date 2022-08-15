شكرا لقرائتكم خبر عن الوقوف دقيقة حداداً على أرواح ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين خلال لقاء أمين عام النواب مع متدربي البرنامج الرئاسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد لقاء المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، مع وفد متدربي الدفعة الرابعة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة التابع للأكاديمية الوطنية للتدريب، الوقوف دقيقة حداداً على أرواح ضحايا حريق كنيسة أبوسيفين بالجيزة.

وتوجه المستشار أحمد مناع، الأمين العام للمجلس، بخالص التعازي إلى أسر الضحايا الأبرياء والشعب المصري، داعياً المولى عز وجل أن ينعم بالشفاء العاجل على المصابين.

جدير بالذكر أن مجلس النواب كان قد استقبل خلال الفترة الماضية عدداً من متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة ، وذلك في إطار حرص مؤسسات الدولة على دعم تأهيل الشباب وصقل خبراتهم لتولي المسئولية .

ووفقا لبرنامج الزيارة تفقد متدربو البرنامج الرئاسي القاعة الرئيسية للمجلس والمتحف، كما تفقدوا مكتبة المجلس وشاهدوا فيلماً تسجيلياً عن تاريخ الحياة البرلمانية الممتد لأكثر من 150 عاماً .