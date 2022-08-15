على مدار يومين.. مجلس النواب يستقبل متدربى الدفعة الرابعة من البرنامج الرئاسى للقيادة.. صور

القاهرة - سامية سيد - فى إطار التعاون المثمر والبنّاء بين مجلس النواب، والأكاديمية الوطنية للتدريب، استقبلت الأمانة العامة لمجلس النواب يومى الأحد والإثنين 14 و15 أغسطس 2022 عددا من متدربى الدفعة الرابعة من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة التابع للأكاديمية الوطنية للتدريب.

ووفقا لبرنامج الزيارة تفقد متدربو البرنامج الرئاسى القاعة الرئيسية للمجلس والمتحف ، كما تفقدوا مكتبة المجلس وشاهدوا فيلماً تسجيلياً عن تاريخ الحياة البرلمانية الممتد لأكثر من ١٥٠ عاماً .

ومن جانبه نقل الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد مناع ، تحيات المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لمتدربى البرنامج الرئاسى واعتزازه بدور الشباب فى رفعة وبناء الوطن ، مشيراً إلى إشادة المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب بحرص القيادة السياسية ومؤسسات الدولة الوطنية على تأهيل الشباب، والذى برهن عليه البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة .

وقدم المستشار أحمد مناع شرحاً مختصراً عن تطور الحياة النيابية والتعريف بمهام مجلس النواب وآليات عمله وفقاً لنصوص الدستور، واللائحة الداخلية للمجلس، مشيداً بدور الأكاديمية الوطنية للتدريب فى الإعداد بشكل علمى مدروس لجيل قادر على تولى المناصب القيادية والمشاركة فى إرساء قواعد الجمهورية الجديدة.

وأشاد المستشار مناع باهتمام القيادة السياسية بتأهيل الكوادر الشبابية ، مشيراً إلى أن مجلس النواب يُعد ترجمة حقيقية لتمكين الشباب، والذى أصبح واقعاً ملموساً .

وأعرب الأمين العام لمجلس النواب عن تمنياته لشباب المتدربين من البرنامج الرئاسى للقيادة بتقلد المناصب القيادية، قائلاً : " من يعمل ويجتهد سيجد مكانه فى الجمهورية الجديدة " .

كما وقف الحضور دقيقة حداداً على أرواح ضحايا حريق كنيسة أبوسيفين بالجيزة ، وتوجه المستشار أحمد مناع بخالص التعازى إلى أسر الضحايا الأبرياء والشعب المصري، داعياً المولى عز وجل أن ينعم بالشفاء العاجل على المصابين .

جدير بالذكر أن مجلس النواب كان قد استقبل خلال الفترة الماضية عدداً من متدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة ، وذلك فى إطار حرص مؤسسات الدولة على دعم تأهيل الشباب وصقل خبراتهم لتولى المسئولية .