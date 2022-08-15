شكرا لقرائتكم خبر عن نواب "التنسيقية" يهدون درعا تذكارية لرئيس جامعة الزقازيق نظراً لجهوده الحثيثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدّم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمحافظة الشرقية، الشكر والتقدير للدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق لما قدّمه من جهود خلال فترة رئاسته لجامعة الزقازيق العريقة.

وأهدى النائبان محمد السباعي، ووكيل لجنة الزراعة والري بمحلس الشيوخ، والدكتور خالد بدوي، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، درع تذكاري لرئيس الجامعة نظراً لجهوده الحثيثة في تطوير جامعة الزقازيق.

وقدما التهاني للدكتور عثمان شعلان بمناسبة بلوغه السن القانونية للمعاش؛ والتهنئة لافتتاح جامعة الزقازيق الأهلية وتدشين مستشفى السلام التخصصي الدولي بالجامعة ومركز علاج الادمان والتأهيل النفسي بالجامعة.