استثمارات الأجانب في أذون الخزانة ترتفع لأول مرة في 5 أشهر خلال يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

كشفت بيانات البنك المركزي عن ارتفاع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية بالعملة المحلية لأول مرة في 5 أشهر خلال شهر يونيو الماضي، حيث ارتفعت بنحو 261 مليون دولار مقارنة بنهاية شهر مايو.

وبحسب بيانات نشرة شهر يونيو للبنك المركزي والمنشورة على موقعه الإلكتروني، سجلت أرصدة الأجانب في أذون الخزانة 8.342 مليار دولار (نحو 157.1 مليار جنيه) بنهاية يونيو الماضي، مقابل 8.081 مليار دولار (نحو 150.5 مليار جنيه) في نهاية مايو الماضي.

وانخفضت بذلك استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال آخر 9 شهور بنهاية يونيو بإجمالي نحو 15.7 مليار دولار، وذلك بعد تسجيلها أعلى مستوى لها منذ بدء جائحة فيروس كورونا بنهاية سبتمبر الماضي عند 24 مليار دولار.

وقدر مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قيمة الاستثمارات غير المباشرة التي خرجت منذ بداية العام الحالي وحتى يونيو الماضي بنحو 20 مليار دولار.

وتأثرت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات الغربية على روسيا بسبب الحرب، إلى جانب ظروف تشديد السياسة النقدية عالميا ورفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة 4 مرات منذ مارس الماضي وحتى الآن.

وكان مارس هو الشهر الذي شهد أكبر خروج لاستثمارات الأجانب في أذون الخزانة بالعملة المحلية تأثرا بتداعيات الحرب الأوكرانية التي اندلعت في أواخر فبراير الماضي، حيث شهد تراجع أرصدة هذه الاستثمارات بنحو 9.8 مليار دولار.

ولا تعتبر استثمارات الأجانب في أذون الخزانة هي كل استثماراتهم في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية، فهناك استثمارات أخرى أيضاً في السندات ولكن لا يتم الإعلان عنها بشكل دوري مثلما يحدث في حالة أذون الخزانة.

وكان آخر الأرقام المعلنة لإجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية (الأذون والسندات) هو وصوله إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند مستوى 34 مليار دولار في سبتمبر الماضي، بحسب ما ذكرته وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير لها عن مصر في 20 أكتوبر الماضي.