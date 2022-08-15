البنك الأهلي الكويتي مصر يطلق حساب "بداية" للمهن الحرة والشركات الصغيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

قال البنك الأهلي الكويتي مصر إنه أطلق حساب النشاط الاقتصادي "بداية" لأصحاب المهن الحرة والشركات متناهية الصغر ضمن مجموعة حسابات الشمول المالي التي يقدمها البنك بهدف العمل على الوصول إلى قطاعات العملاء غير المتعاملين مع البنوك وفقا لمبادرة البنك المركزي للشمول المالي.

وأوضح البنك في بيان له اليوم الاثنين بمناسبة مشاركته في فعالية اليوم العالمي للشباب، إنه طرح حساب النشاط الاقتصادي "بداية" للشركات والمنشآت متناهية الصغر لتحفيز هذه الشريحة من التنضمام المنظومة المصرفية.

وأطلق البنك حساب للأفراد "بداية" من أصحاب المهن الحرة بإجراءات مبسطة وأقل مستندات.

كما يقدم البنك حسابات توفير أخرى مثل حساب للشباب تحت اسم "فيوتشر" و"سهولة".

وتفتح الحسابات مجاناً ببطاقة الرقم القومي للشباب من سن 16 وحتى 21 عامًا، وأقل المستندات للشركات المتناهية الصغر، وتتمتع جميع هذه الحسابات بالعديد من المزايا الحصرية وهو ما يتيح للبنك جذب شرائح جديدة من العملاء.

وبحسب البنك الأهلي الكويتي - مصر شارك في فعاليات "اليوم العالمي للشباب" تحت رعاية البنك المركزي المصري من خلال تواجده بنادي "ماتريكس" في محافظة طنطا ونادي "السويس الرياضي" بمحافظة السويس.