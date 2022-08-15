مصر تسدد 6.3 مليار دولار لخدمة الدين الخارجي في الربع الأول من 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أظهرت بيانات للبنك المركزي أنه سدد أقساط وفوائد دين خارجي على مصر بنحو 6.3 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري 2022.

وأظهرت النشرة الشهرية للبنك المركزي لشهر يوليو، الصادرة اليوم الاثنين، أن إجمالي خدمة أعباء الدين الخارجي المسددة في الربع الأول من العام الجاري توزعت بين 1.3 مليار دولار فوائد مدفوعة ونحو 5 مليارات دولار أٌقساط مسددة.

وكان البنك المركزي المصري سدد نحو 21.7 مليار دولار لخدمة الدين الخارجي (شاملة الأقساط والفوائد) خلال عام 2021 بحسب تقرير سابق نشره الخليج 365 مستندا على بيانات إحدى النشرات.

وبلغ رصید الدیـن الخارجي نحو 157.8 ملیار دولار في نھایة مارس 2022 بارتفاع نحو 19.9 ملیار دولار بنسبة زيادة 14.5% مقارنة بنھایة یونیو 2021، وفقا لبيانات البنك المركزي.

ويمثل رصید الدیـن الخارجي لمصر بنهاية مارس الماضي نحو 34.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب بيانات النشرة.