تنسيق الجامعات الخاصة 2022.. الإعلان عن موعد فتح باب التقديم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

قال الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس العام للجامعات الخاصة، إنه يتوقع إن تبدأ أعمال تنسيق الجامعات الخاصة يوم السبت المقبل 20 أغسطس.

وأضاف لمصراوي، الاثنين: من المتوقع أن تبدأ أعمال التنسيق يوم السبت، سنعلن الموعد بشكل نهائي عقب إعلان تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية بشكل رسمي.

وقررت وزارة التعليم العالي، صباح الاثنين، مد فترة تنسيق الجامعات للمرحلة الأولى حتى الثلاثاء في السابعة مساء، ومن المتوقع الإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى يوم الخميس المقبل.

كشف مصدر مسؤول، في وقت سابق، التوقعات الخاصة بتنسيق الجامعات الخاصة في مصر 2022/2023.

وقال المصدر، في تصريح خاص، إنه من المتوقع انخفاض تنسيق الجامعات الخاصة بمقدار 1% لـ 2% مقارنة بتنسيق العام الدراسي السابق.