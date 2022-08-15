من الإعدام إلى البراءة.. الحكم على 3 متهمين بقتل "أحمد" ضحية خلافات النسب في بنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

صدقت محكمة جنايات بنها، اليوم، على حكم إعدام المتهم "غ.ع" شنقًا، عقب ورود الرأي الشرعي بإعدامه من فضيلة مفتي الجمهورية، الذي صدق على الحكم لاتهامه وآخرين بقتل طالب "صاحب محل بقالة"، في قرية بطا مركز بنها، بسبب طلاق شقيقة المجني عليه وحصولها على شقة الزوجية.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد للمتهم الثاني "هـ.ع" شقيق طليق شقيقة المجني عليه وبراءة والده "ع.ع" نظراً لكبر سنه.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل علي ماهر رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق نصر الله وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة وممثل النيابة كريم سعد الشيخ وأمانة سر محمد الخضري ولطيف عبد الجواد.

وشهدت المحكمة تواجد والدة المجني عليه وأسرته ومجموعة من أشقائه وابن عمه الضحية الثانية في الواقعة والذي أصيب خلال الاعتداء على المجني عليه.

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية تلقت إخطارًا بوجود هجوم ملثمين على طالب "صاحب محل بقالة" في قرية بطا مركز بنها ووجود متوفى ومصاب.

وتمكنت أجهزة إدارة البحث الجنائي بالمديرية من كشف غموض الواقعة، وتبين أن المتهمين صاحب محل دراجات آلية وعاملين، هاجموا المجني عليه وابن عمه بسبب خلافات النسب والمصاهرة، أمام محل يمتلكه القتيل بقرية بطا، وانهالوا عليهما بالشوم والعصي وفروا هاربين.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبطهم، وبعرضهم على النيابة أمرت بحبسهم، وبسؤال المصاب الثاني "مدرس" مصاب بجروح قطعية وكدمات متفرقة، قال إنه حال تواجده رفقة المجني عليه أمام المحل الخاص به، حضرت سيارة يستقلها 3 أشخاص قاموا بالتعدي عليه بواسطة عصا خشبية، محدثين إصابته وإصابة المتوفي والتي أودت بحياته، وذلك لوجود خلافات بينهم بسبب المصاهرة

وبسؤال شقيق المتوفى، موظف بإحدى الشركات أيد ذلك واتهم المذكورين بارتكاب الواقعة وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين المذكورين، والأداة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.