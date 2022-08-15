انت الان تتابع خبر رقم مميز ينتظر صلاح في مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ”ساهم محمد صلاح في 11 هدفًا خلال آخر 7 مباريات فقط ضد كريستال بالاس بالبريميرليغ".

وفي حالة تسجيل صلاح في شباك كريستال بالاس سيرفع رصيد أهدافه مع ليفربول إلى 120 هدفا ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي النادي عبر تاريخه في الدوري الإنجليزي بنظامه الحديث.



وبذلك سيتساوى مع ستيفن جيرارد صاحب الـ120 هدفا والذي يحتل المركز الثاني حاليا، خلف المتصدر روبي فاولر.

كما أن الهدف حال تسجيله سيجعل صلاح ينفرد بالمركز الثامن في قائمة أفضل هدافي النادي العريق منذ نشأته.. إذ يتساوى حاليا مع مايكل أوين برصيد 158 هدفا في مختلف المسابقات.

كما يستهدف صلاح إكمال سجله الرائع والحفاظ على جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي التي حصدها 3 مرات في المواسم الخمسة الأخيرة.



ويسعى الريدز لتحقيق الفوز الأول في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد التعادل مع فولهام بنتيجة 2-2، في الجولة الأولى.

وسجل صلاح في المباراة الأولى هدفًا ليكون أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل في أول مباراة من البطولة لـ 6 مواسم على التوالي.

