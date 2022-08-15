المركزي العراقي يوضح حقيقة منح مبالغ مالية للمواطنين

وقال المركزي في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "لاحظ انتشار أخبار مزيفة خلال الأيام الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي مفادها : قيام البنك المركزي العراقي بمنح مبالغ مالية للمواطنين".

وأكد البنك "زيف تلك الأخبار"، داعياً المواطنين إلى "اعتماد الأخبار الرسمية للبنك المركزي العراقي التي تنشر على الموقع الرسمي إضافة لصفحاته الموثّقة على الفيسبوك و تويتر".



وحذر المركزي العراقي، ضعاف النفوس من "استغلال المواطنين ومحاولة الاحتيال عليهم، ويؤكد استخدام حقه القانوني في الملاحقة القضائية لهم".