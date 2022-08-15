شكرا لقرائتكم خبر عن استياء داخل اليونايتد بسبب رونالدو واتجاه لفسخ العقد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتواصل الأزمة قائمة بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي وإدارة الفريق خلال الفترة الماضية في ظل رغبة اللاعب في الرحيل عن صفوف النادي خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

أزمة رونالدو مع إدارة مانشستر يونايتد

وكان قد أبدى رونالدو رغبته الملحة في الرحيل عن صفوف النادي الإنجليزي في الميركاتو الصيفي الحالي في ظل عدم تمكن الفريق من المشاركة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم وفشله في حصد مركز مؤهل للبطولة الأوروبية من الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

وفي المقابل، تريد إدارة اليونايتد الإبقاء على اللاعب والاستفادة منه إلا أن رونالدو قد اقترب من الانتصار لتبدأ إدارة الفريق التفكير في فسخ تعاقده ورحيله عن صفوف قلعة الأولد ترافورد في الأيام المقبلة.

مانشستر يونايتد يدرس فسخ التعاقد مع رونالدو

وأفادت صحيفة تايمز الإنجليزية بأن رونالدو يريد أن يرحل عن الفريق وبالفعل بدأت الإدارة تستاء من سلوكه السيئ داخل الفريق مؤخرا لتبدأ دراسة فسخ التعاقد معه.

استياء كبير من تين هاج واللاعبين بسبب رونالدو

وأضافت الصحيفة بأن المدير الفني الهولندي، تين هاج، مدرب فريق مانشستر يونايتد قد شعر بالإحباط الشددي من سلوك النجم البرتغالي وما يفعله بالإضافة أيضا إلى استياء اللاعبين داخل غرف الملابس من ذلك.

وأكملت الصحيفة بأن هناك أصوات قوية داخل الإدارة تريد فسخ تعاقد اللاعب مع الفريق بعد أن وصفت ما يفعله النجم البرتغالي داخل الفريق بالمزاج السيئ والإحباط الكبير داخل جدران النادي.

يذكر أن مانشستر يونايتد يعاني في الأيام الماضية من تخبط كبير في النتائج خاصة بعد أن خسر أول مباراتين في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الكروي الجديد 2022-2023.

نتائج مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

وتعرض اليونايتد لهزيمة في أولى المباريات أمام برايتون بهدفين مقابل هدف، قبل أن يخسر الشياطين الحمر في مفاجأة من العيار الثقيل، أمام برينتفورد في ثاني الجولات بالدوري الإنجليزي برباعية نظيفة.

ويحتل الآن فريق مانشستر يونايتد المركز رقم 20 بالدوري الإنجليزي الممتاز وهو المركز الأخير دون رصيد من النقاط خاصة بعد أن استقبل 5 أهداف في أول لقاءين فقط بالمسابقة.