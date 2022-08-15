رويترز: 35 قتيلا و45 مصابا في حريق بكنيسة في مصر

14 أغسطس , 2022 كشف مصدران أمنيان لوكالة رويترز تسجيل 35 قتيلا و45 مصابا في حريق بكنيسة القديس أبو سيفين في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة. وسبق أن أعلنت وزارة الصحة المصرية، مقتل شخص مع السعي لحصر عدد المتوفين. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنه يتابع عن كثب "تطورات الحادث الأليم، وقد وجهت كافة أجهزة ومؤسسة الدولة المعنية باتخاذ كل الاجراءات اللازمة وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحادث". وأضاف :" وأتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء".

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