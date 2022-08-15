الصين تسجل 2478 إصابة جديدة بكوفيد-19

قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الإثنين إن الصين سجلت 2478 إصابة جديدة بكوفيد-19 في 14 أغسطس/آب، منها 770 إصابة ظهرت عليها أعراض و1708 بدون أعراض.

ويقارن هذا مع 2604 إصابات جديدة في اليوم السابق منها 684 مصحوبة بأعراض و1920 بدون أعراض، وهي حالات تحسبها الصين بشكل منفصل.

و لم تسجل الصين وفيات جديدة وظلت الحصيلة الكلية عند 5226.

وحتى 14 أغسطس/آب، أعلن البر الرئيسي للصين تسجيل 235670 إصابة ظهرت عليها أعراض.

وفي بكين، قالت الحكومة المحلية إن العاصمة الصينية لم تسجل أي حالات إصابة.

في الوقت نفسه أظهرت بيانات الحكومة المحلية في شنغهاي تسجيل خمس حالات إصابة محلية جديدة بدون أعراض مثل اليوم السابق منها حالة خارج مناطق الحجر الصحي، كما أعلنت عن تسجيل حالة واحدة مصحوبة بأعراض مقابل صفر حالات في اليوم السابق.

وسجلت مدينة شنتشن، مركز التكنولوجيا في جنوب الصين، حالتين جديدتين مصحوبتين بأعراض، مقارنة مع صفر حالات في اليوم السابق.

وسجلت مدينة سانيا السياحية الواقعة على الطرف الجنوبي من جزيرة هاينان، والتي تكافح تفشي المرض، 3305 حالات مصحوبة بأعراض و 4006 حالة بدون أعراض في الفترة من أول أغسطس/آب إلى 14 من الشهر ذاته.