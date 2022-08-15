ايران: سنرد على المقترح الاوروبي.. لدينا خطة بديلة

وقال عبد اللهيان في تصريح صحافي، أن "طهران لديها ما وصفها بالخطة البديلة إذا فشلت محادثات فيينا في إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران وقوى عالمية.

واضاف أن "الإخفاق في إحياء الاتفاق النووي لن يكون نهاية العالم"، موضحا أنه "في حال كان رد الفعل الأميركي مرناً فسيكون هناك اتفاق قريب، محذرا من أنه في حالة عدم حدوث ذلك سيتعين إجراء المزيد من الحوارات، أي مزيد من المفاوضات".



و أشار عبد اللهيان إلى أن "واشنطن أبدت مرونة نسبية بصورة شفاهية في مفاوضات فيينا الأخيرة في مسألتين، لكنه شدد على ضرورة أن تبدي مرونة أيضا بخصوص موضوع الضمانات".

جاء ذلك بعدما قدّم الاتحاد الأوروبي نصاً نهائياً، الأسبوع الماضي، بعد محادثات غير مباشرة استمرت 4 أيام بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين في فيينا.

وبدأت إيران والقوى المنضوية في الاتفاق، مباحثات لإحيائه في نيسان 2021، تم تعليقها مرة أولى في حزيران. وبعد استئنافها في تشرين الثاني، علّقت مجدداً منذ منتصف اذار مع تبقي نقاط تباين بين واشنطن وطهران، رغم تحقيق تقدم كبير في سبيل إنجاز التفاهم لتعود مجددا وتستأنف في اب.

