ميسان.. الاطاحة بعصابة مكونة من 10 اشخاص متهمة بسرقة أموال الدولة

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – ميسان

أعلنت قيادة عمليات ميسان، اليوم الاثنين، الاطاحة بعصابة مكونة من 10 اشخاص متهمة بسرقة أموال الدولة في المحافظة.



وقال قائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد جاسم الزبيدي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة اللواء السابع والتسعين/ قيادة العمليات تمكنت من القاء القبض على 10 متهمين بسرقة اموال الدولة".

واضاف البيان، انه "تم صدور مذكرات قبض قضائية تم تسليمهم اصولياً الى جهة الطلب اصولياً".