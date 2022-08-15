انت الان تتابع خبر البصرة.. ضبط قرابة 20 الف حبة مخدرة بحوزة تاجرين من الجنسية الاسيوية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – البصرة

ضبطت وكالة الاستخبارات التابعة الى وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، قرابة 20 الف حبة مخدرة بحوزة تاجرين من الجنسية الاسيوية في محافظة البصرة.