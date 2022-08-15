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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تعزية إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، على خلفية الحريق المأساوي الذي وقع في كنيسة أبو سيفين بالجيزة.

الرئيس الروسي يوجه رسالة إلى السيسي



وقال الكرملين إن نص الرسالة جاء كالتالي: "السيد الرئيس، صديقي العزيز، أود أن أعبر عن خالص التعازي في العواقب المأساوية للحريق الذي وقع في كنيسة أبو سيفين بالجيزة، ونشارك أسر الضحايا وأصدقائهم حزنهم ونتمنى الشفاء العاجل لجميع الضحايا".

وذكرت الصحة المصرية في وقت سابق أن إجمالي عدد الوفيات في الحادث الأليم بلغ 41 وفاة، "بسبب الدخان الكثيف الناتج عن الحريق والتدافع بسبب محاولات هروب الضحايا".

وبلغت حصيلة المصابين 14، غادر اثنان منهم المستشفيات بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما بقي 12 آخرون يتلقون العلاج، منهم 4 إصاباتهم خطيرة.

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، توجيهات للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتولي عملية ترميم وإصلاح كنيسة أبو سيفين، بمنطقة إمبابة، وفق ما ذكرت قناة "إكسترا نيوز".



وتلقى البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اتصالا هاتفيا من اللواء هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، قدم خلاله التعازي في ضحايا الحادث الأليم، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وجه الهيئة بإعادة إعمار الكنيسة المحترقة.

وأمس الأحد، اندلع حريق مدمر في كنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة الغربية في محافظة الجيزة التابعة للقاهرة اليوم الأحد، ما أدى لسقوط العشرات بين قتيل وجريح.

أجرى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأحد، اتصالا هاتفيا مع البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية، مقدما تعازيه في ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين بإمبابة.



وخلال الاتصال، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي قيام كافة مؤسسات الدولة بتقديم الدعم اللازم لاحتواء آثار هذا الحادث الأليم.

وعلى حسابه في "فيسبوك"، قال السيسي: "أتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزه، وقد وجهت كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الاجراءات اللازمة، وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين".

وأردف: "أتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا لجوار ربهم في بيت من بيوته التي يعبد بها".



وشهد مبنى خدمي تابع لكنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة في مصر، حريقا هائلا أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 55 آخرين، بينهم أطفال.

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إن الدولة المصرية بذلت قصارى جهدها في حادث حريق كنيسة أبو سيفين.

وقال البابا تواضروس في تصريحات تلفزيونية: "تلقيت منذ اللحظات الأولى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس عبدالفتاح السيسي ومن رئيس الوزراء والعديد من الوزراء ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ، ومن فضيلة الإمام الأكبر، ورؤساء بعض الدول ورؤساء الكنائس المختلفة والسفارات".

وأشاد البابا تواضروس بجهود وزارة الصحة ووزارة الداخلية والحماية المدنية، وهيئة الإسعاف، داعيًا الجميع إلى عدم الالتفات لبعض المعلومات التي تم ترويجها على غير الحقيقة.

كان حريق اندلع أثناء القداس الإلهي، الأحد، ما أسفر عن مصرع 41 شخصا من بينهم كاهن الكنيسة وإصابة 14 آخرين.

تضامن عربي ودولي واسع مع مصر عقب حادث حريق كنيسة أبو سيفين الذي وقع صباح الأحد غرب القاهرة وأودى بحياة 41 شخصا.

وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها الكامل مع مصر، إثر فاجعة حريق الكنيسة، مقدمة تعازيها الصادقة ومواساتها للحكومة وأهالي وذوي الضحايا في هذا الحادث الأليم.



كما بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، برقية عزاء إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ضحايا احتراق كنيسة بالجيزة.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن أمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين في الحادث الذي أسفر عن قتلى وجرحى.



كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقية تعزية مماثلة إلى الرئيس المصري.



بدورها، أعربت السعودية عن تعازيها لمصر جراء حادث الحريق المروع.

وبعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إثر الحريق.

وقدمت وزارة الخارجية السعودية أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب مصر، متمنية للمصابين الشفاء العاجل، والأمن والسلامة لمصر وشعبها الشقيق.



كما أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأحد، مكالمة هاتفية مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي معزيا في ضحايا كنيسة "أبو سيفين".

وقدم الرئيس التونسي أحر التعازي في وفاة مواطنين مصريين إثر الحادث الذي وقع اليوم في كنيسة بحي المنيرة، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، حسب بيان للرئاسة التونسية.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالأردن عن أحر التعازي وصادق المواساة لمصر بضحايا الحادث.

وأكدت تعاطف المملكة مع حكومة وشعب جمهورية مصر العربية، معربة عن خالص التعازي لذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وأعربت حكومة الجزائر عن خالص تعازيها إلى مصر بضحايا الحادث.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج: "وإذ تشاطر الجزائر الأشقاء المصريِّين حكومة وشعبًا ألم الحزن في هذه الفاجعة. فإنها تجدد تعازيها الخالصة ومُواساتها لعائلات الضحايا، وتدعو بالشفاء العاجل لجميع المصابين".



كما أعربت البحرين عن تعازيها ومواساتها لحكومة مصر وشعبها الشقيق وأسر وعائلات الضحايا.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، على تعاطف البحرين وتضامنها مع مصر قيادة وحكومة وشعبًا، فى هذا المصاب الأليم، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

لبنان

بعث رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي رسالة تعزية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بضحايا الحريق الذي شب في كنيسة إمبابة.

كما أجرى ميقاتي اتصالا برئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي معزيا بالضحايا.

بعث سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي في ضحايا حادث الحريق.

ووفق وكالة الأنباء العمانية فإن "البرقية تضمنت خالص تعازي السلطان هيثم للرئيس السيسي ولأسر الضحايا وللشعب المصري الشقيق، داعيًا الله تعالى الشفاء العاجل للمصابين".

وعقب الحادث، قدمت سفارة ألمانيا في مصر تعازيها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتبت في تدوينة: "تقدم السفارة خالص العزاء لأسر ضحايا حريق كنيسة أبى سيفين بمنطقة مطار إمبابة، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين والسلامة للجميع".

بدورها، قالت سفارة بلجيكا: "تلقينا ببالغ الحزن نبأ حريق كنيسة أبو سيفين بالجيزة، والذي أسفر عن عدد من الضحايا".

وعبرت السفارة البلجيكية عن عميق التعازي لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وكذلك غردت سفارة فرنسا على تويتر تعزى ضحايا الحريق.