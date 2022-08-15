أول تعليق إيراني على كاريكاتير «إهانة الخميني» في صحيفة سعودية

الشارقة - اميمة ياسر -

علّقت إيران، اليوم الإثنين، على رسم كاريكاتوري نشرته صحيفة ”الرياض“ السعودية، ظهر فيه مؤسس النظام الإيراني الراحل روح الله الخميني، والذي كان قد أفتى بإهدار دم الروائي البريطاني من أصول هندية سلمان رشدي.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الرسم الكاريكاتوري بأنه ”إهانة“ للخميني، قائلاً إن ”الشعب الإيراني يدين إهانة الخميني، ولن يتسامح معه، لذلك نتوقع أن تهتم السعودية بهذا الصدد“.

وقال كنعاني خلال مؤتمر صحفي اليوم: ”نتوقع من الأشقاء في السعودية استئناف علاقتهم معنا بناء على المصالح المشتركة، ونأمل من الرياض التزام مبدأ الحوار وتجنب اتخاذ أي إجراءات تضر بهذا الأمر“.

جدير بالذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية انقطعت منذ مطلع يناير 2016، بسبب إحراق محتجين إيرانيين سفارة السعودية في طهران، وقنصليتها في مدينة مشهد.

ومنذ العام الماضي تقود حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، جهودا لإعادة العلاقات بين الرياض وطهران.

وأمس الأحد، أعادت صحيفة ”الرياض“ السعودية نشر تقرير لوكالة ”بلومبيرج“، تحت عنوان ”إيران والاغتيالات.. علاقة وطيدة“، وقد تضمن هذا التقرير رسما كاريكاتوريا للخميني.

وتناول التقرير إحباط الولايات المتحدة أخيراً مخطط اغتيال إيراني كان يستهدف مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، انتقاما لمقتل الجنرال قاسم سليماني.

ونقل التقرير عن الكاتب الأمريكي بوبي جوش، قوله إن ”النظام الإيراني له تاريخ طويل مشين، باغتيال معارضيه ومنتقديه في الخارج، ولكن التخطيط لاغتيال مستشار سابق للأمن القومي يكشف عن زيادة بالغة في مستوى الجسارة“.

كما واجهت إيران، انتقادات عقب طعن الكاتب سلمان رشدي، في ظل فتوى للخميني بإهدار دمه.