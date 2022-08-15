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شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ثغرات في عقد الإيجار الجديد.. 2 للمؤجر والثالثة للمستأجر.. نقلا عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "احذر.. 3 ثغرات في عقد الإيجار الجديد 2 للمؤجر والثالثة للمستأجر"، استعرض خلاله مشكلات تضعك في مأزق، الأبرز تضمين العقد عبارة "يكون الوفاء بالأجرة في موطن المؤجر"، وعلى المستأجر التأكد من صياغة مدة العقد، وإليكم التفاصيل كاملة:
احذر.. 3 ثغرات في عقد الإيجار الجديد 2 للمؤجر والثالثة للمستأجر.. مشكلات تضعك في مأزق.. الأبرز تضمين العقد عبارة "يكون الوفاء بالأجرة في موطن المؤجر".. وعلى المستأجر التأكد من صياغة مدة العقد
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