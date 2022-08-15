لماذا ارتفع سعر عملة بيتكوين إلى أعلى مستوى خلال شهرين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

ارتفع سعر عملة بيتكوين إلى أعلى من 25 ألف دولار في وقت سابق من تعاملات اليوم الاثنين، وذلك لأول مرة منذ نحو شهرين.

وبحسب منصة كوين ماركت كاب لتداول العملات الرقمية، ارتفع سعر بيتكوين في وقت سابق من تعاملات اليوم الاثنين إلى 25136 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ 13 يونيو الماضي.

ويأتي ذلك قبل أن يتراجع سعر العملة لاحقا ليصل إلى مستوى 24219 دولارا في الساعة الثانية عشرة و50 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة.

ووصلت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأشهر حاليا إلى نحو 463.4 مليار دولار، وسجلت قيمة سوق العملات المشفرة تريليون و150.4 مليار دولار، وفقا لبيانات كوين ماركت كاب.

وقالت شبكة بلومبرج إن ارتفاع سعر بيتكوين فوق مستوى 25 ألف دولار يعود إلى استمرار الزخم من بيانات التضخم الأمريكية الأكثر برودة من المتوقع، والتقدم نحو الترقية الكبيرة لعملة إيثيريوم الرقمية.

وكانت إيثيريوم تجاوزت مستوى 2000 دولار يوم السبت للمرة الأولى منذ 31 مايو وسط تفاؤل بشأن استكمال ترقية برمجيات "blockchain" التي طال انتظارها والمعروفة باسم الدمج.

وقال شون فاريل ، خبير إستراتيجي الأصول الرقمية في "Fundstrat"، في مذكرة يوم الجمعة: "سيتم إصدار قراءة مؤشر أسعار المستهلكين التالية قبل يومين فقط من الدمج، وعند هذه النقطة نتوقع الكثير من الزخم قبل الحدث في السوق".

وأضاف: "يجب على المستثمرين على المدى الطويل والمتوسط النظر في استخدام أي انخفاضات كفرص شراء".

وانخفض معدل التضخم السنوي في أمريكا خلال شهر يوليو الماضي دون التوقعات مسجلا 8.5%، بعدما كان وصل لمستوى قياسي بلغ 4 عقود، مدفوعًا بتباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار بسبب انخفاض أسعار البنزين إلى حد كبير.

والعملات الرقمية هي عملات افتراضية ليس لها وجود مادي وغير مغطاة بأصول ملموسة، ويجري تداولها عبر شبكة الإنترنت، ولا يصدرها أي بنك مركزي، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية ولا تتحكم فيها أي سلطة مركزية.

وتعتمد العملات الرقمية في تعدينها على الآلاف من أجهزة الكمبيوتر حول العالم التي تتحقق من صحة المعاملات وتضيف المزيد من هذه العملات إلى النظام.

وتعد عملة بيتكوين هي العملة الرقمية الأشهر ولكنها ليست الوحيدة التي ذاع صيتها في السنوات الأخيرة، حيث يصل عدد هذه العملات حاليا إلى آلاف خاصة بعد موجة الصعود الكبيرة الأولى لبيتكوين في 2017 والتي سلطت الضوء على هذا المجال والتداول فيه وبالتالي ظهور المزيد من هذه العملات.

وعلى منصة كوين ماركت كاب وحدها، يتم تداول نحو 9989 عملة رقمية مشفرة يأتي على رأسها بيتكوين، إلى جانب بعض العملات الرقمية الأخرى التي ذاع صيتها بعد ارتفاع أسعار بيتكوين وعدم قدرة البعض على تداوله، مثل عملات إيثيريوم، ودوجكوين، ولايتكوين، وغيرها.