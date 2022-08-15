معجزة علمية.. 14 مكفوفا يستعيدون البصر بقرنية مصنوعة من جلد الخنزير

محمد اسماعيل - القاهرة - نجح علماء من جامعة لينشوبينج السويدية، في تجربة زراعة قرنية مصنوعة من الكولاجين المأخوذ من جلد الخنزير، وأسفرت التجربة عن تحسين القدرة على الإبصار لـ 20 متطوعًا.

ويأمل الباحثون أن تعمل الزرعة الحيوية الجديدة على تحسين القدرة على الإبصار للملايين حول العالم ممن يحتاجون إلى إجراء عمليات زراعة القرنية الصعبة والمكلفة.

ونقل موقع العربية نت، عن دورية Nature Biotechnology، أنه يمكن للشخص الذي يعاني من عمى القرنية، أن يستعيد بصره من خلال إجراء عملية زرع قرنية من متبرع بشري، ولكن بسبب نقص المتبرعين بالقرنية، فإن واحدًا فقط من كل 70 شخصًا مصابًا بعمى القرنية سيحظى بعملية زرع القرنية التي تعد إجراء جراحيًا معقدًا.

كما أن التكاليف الباهظة للجراحة تقلل من فرص حصول انتشارها في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

توضح الدراسة السويدية الجديدة أنه يمكن إنتاج القرنية الاصطناعية بشكل فعال باستخدام الكولاجين الطبي المستخرج من جلد الخنازير.

ويعطي السبق العلمي الجديد أنه سيمكن إنتاج كولاجين للقرنيات الاصطناعية من مصدر رخيص ومستدام، بالإضافة إلى أن التقنيات الهندسية المُحسنة تعني أن هذه القرنيات المهندسة بيولوجيًا يمكن تخزينها بأمان لمدة عامين تقريبًا، على عكس القرنيات البشرية المتبرع بها والتي يجب استخدامها في غضون أسبوعين من نقلها من المتبرع.

وقال نيل لاجالي، الباحث الرئيسي في الدراسة: تم اختبار الأسلوب المبتكر في عمليات زرع القرنية الاصطناعية على 20 مشاركًا متطوعًا، 14 منهم كانوا مكفوفين تمامًا قبل الإجراء الجراحي التجريبي. وتشير نتائج الدراسة، بعد فترة المتابعة بعد الجراحة التي استمرت لمدة عامين، إلى أن جميع المشاركين العشرين استعادوا قدرتهم على الإبصار تمامًا ولم يتعرضوا لأي آثار سلبية من الجراحة.