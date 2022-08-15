آخر فرصة.. غلق باب التحويلات بين المدارس اليوم -الرابط والخطوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة الله عبدالرحمن:

تغلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بابَ التحويل بين المدارس، اليوم الإثنين 15 أغسطس، لجميع المدارس؛ سواء من حكومي إلى حكومي أو من خاص إلى حكومي أو من حكومي إلى خاص أو من خاص إلى خاص.

ويستطيع أولياء الأمور المتقدمون بطلبات تحويل قيد أبنائهم من مدرسة إلى أخرى الاستعلام عن طلبات التحويل من خلال الموقع الرسمي الذي خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لاستقبال الطلبات؛ وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

- الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط: (هنا).

- اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج طلبات التحويل.

- كتابة بيانات الطالب كاملةً في استمارات نقل القيد.

- تدوين بيانات المدرسة المقيد فيها الطالب والإدارة التعليمية.

- تسجيل بيانات المدرسة الراغب في التحويل إليها والإدارة التعليمية.

- الضغط على كلمة عرض الطلب للتأكد من صحة البيانات المدونة والسابق إدخالها.

- الضغط على كلمة الاستعلام على النتيجة (قبول طلب التحويل، رفض).

الأوراق المطلوبة للتحويل من مدرسة إلى أخرى 2022

يتوجب على ولي الأمر، عقب إعلان نتيجة تحويلات المدارس 2022- 2023، تقديم أوراق أبنائه إلى المدرسة المنقولين إليها وفقًا لطلب التحويل، وذلك قبل بدء العام الدراسي المقبل 2022- 2023؛ وهي كما يلي:

أصل شهادة نجاح الطالب في العام السابق.

أصل شهادة الميلاد للطالب كمبيوتر.

عدد 6 صور شخصية.

صورة من بطاقة ولي الأمر.