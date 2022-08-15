بشرى سارة للعالم.. نجاح عملية تغيير فصيلة الدم قبل زراعة الأعضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - حقق باحثون من جامعة كامبريدج اجازا علميا ثوريا في مجال زراعة الأعضاء، إذ نجحوا في تغيير فصيلة الدم لثلاث كلى بهدف زراعتها مع التغلب على شرط ضرورة المطابقة بين بعض فصائل الدم للشخص الواهب والمريض.

والمعروف علميا أنه لا يمكن زرع كلية من شخص يحمل فصيلة دم A لشخص يحمل فصيلة دم B، ولا العكس، لكن تغيير فصيلة الدم إلى المعطي العام سيسمح بإجراء المزيد من عمليات الزرع، وفقا لسكاي نيوز عربية.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أن باحثين من جامعة كامبريدج استخدموا آلة التروية الحرارية العادية، وهو جهاز يتصل بكلية بشرية يمرر الدم المؤكسج عبر العضو، للحفاظ عليه بشكل أفضل، واستخدامه في المستقبل.

ويتم غسل الدم بإنزيم يزيل علامات الفصيلة التي تبطن الأوعية الدموية في الكلى، ما يؤدي إلى تحويل العضو إلى نوع المعطي العام O، وبالتالي القدرة على زراعتها لدى أي شخص مهما كانت فصيلة دمه.

ووصفت عائشة إدمونسون، وهي أم لطفلين من مدينة بيري في مانشستر، وتم تشخيص إصابتها بالمرحلة الثالثة من مرض الكلى المزمن في عام 1998 عندما كانت حاملاً بطفلها الأول، الأخبار بالرائعة.

وأضافت: "إنه يمنحنا الأمل بإنقاذ آلاف الأرواح في جميع أنحاء العالم".

وقالت سيرينا ماكميلان، طالبة الدكتوراه في جامعة كامبريدج، إن الإنجاز "يمكن أن يؤثر على حياة العديد من الأشخاص. تعززت ثقتنا بعد أن طبقنا الإنزيم على قطعة من أنسجة الكلى البشرية ورأينا سريعا أنه تمت إزالة المستضدات. بعد ذلك، علمنا أن العملية ممكنة، وكان علينا فقط توسيع نطاق التجربة لتطبيق الإنزيم على الكلى البشرية بالحجم الكامل".