بي تك تطلق تطبيق "ديل" لدعم التجار وصغار البائعين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء حجاج:

أطلقت شركة بي تك اليوم الاثنين تطبيقها الجديد "ديل" الذي يهدف لتنظيم التجارة بقطاع الإلكترونيات والأجهزة المنزلية وإتاحة أداة رقمية لصغار البائعين لشراء المنتجات بالجملة وإعادة بيعها مع تقديم تسهيلات في السداد.

وقال محمود خطاب رئيس مجلس إدارة شركة بي تك، إن مبيعات الأونلاين تستحوذ على حصة تتجاوز 20% من مبيعات الشركة.

وأضاف في المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق منصة "ديل" أن الشركة تعمل على التوسع في نشر فروعها الصغيرة " بي تك اكس" لتصل الى ٤٤ فرع بنهاية العام الجاري مقابل ٣٠ فرع حاليا.

وقال محمد خطاب مدير تطوير حلول الأعمال بالشركة، إن التحول الذي حدث في سلوك المستخدمين بسبب كورونا دفع نمو استخدام الأدوات الرقمية وهو الأمر الذي دفع الشركة لإطلاق منصة "ديل" لدعم وتطوير التجارة اعتمادات على التحول الرقمي.

وتهدف المنصة إلى دعم صغار التجار والبائعين لتنظيم سوق تجارة التجزئة بمجال الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، فمن خلال التطبيق يمكن للتاجر البيع والشراء، حيث يستطيع طلب المنتجات على أن تصله خلال ٤٨ ساعة مع تقديم تسهيلات في السداد، على أن يتم إطلاقه رسميا في مطلع سبتمبر، بحسب خطاب

وأوضح أن نمو التجارة الإلكترونية والذي يتجاوز ٥٠٪ سنويا بسبب كورونا دفع الشركة إلى العمل على توظيف الأدوات الرقمية لدعم التجار والبائعين وتنمية نشاطهم.

ويتيح التطبيق أكثر من ١٠٠ ألف منتج بسعر الجملة ويمكن للتاجر إجراء عمليات البيع عبر التطبيق وتوصيلها الأمر الذي يوفر على التجار الاستثمار في السعات التخزينية.

ويتيح التطبيق للتجار الشراء كاش أو أجل أو بالتقسيط حتى ٩٠ يوما.

كما يقدم التطبيق تحليلات للتاجر عن وضع السوق والمنتجات التي لديها قبول الأمر الذي يساعده في تحسين مبيعاته ودعم نمو تجارته.