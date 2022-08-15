دراسة تحذر: مياه الأمطار لم تعد صالحة للشرب في أي مكان على الأرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

توصلت دراسة إلى أن مياه الأمطار لم تعد صالحة للشرب في أي مكان على الأرض، بسبب احتوائها على مستويات عالية من "المواد الكيميائية".

والمواد الكيميائية per- و polyfluoroalkyl (PFAS) ، المرتبطة بالسرطان، منتشرة في المنازل والبيئات، ويقول الباحثون إن مستويات PFAS في جميع أنحاء العالم غير آمنة.

ولم تعد مياه الأمطار آمنة للشرب في أي مكان على الأرض، وفقًا لفريق من علماء البيئة في أمريكا، كما جاء في موقع businessinsider.

ويأتي ذلك لأن مياه الأمطار في جميع أنحاء العالم تحتوي الآن على مواد كيميائية خطرة تسمى مواد per- و polyfluoroalkyl (PFAS). وفقا لدراسة نُشرت في مجلة العلوم البيئية والتكنولوجيا.

وجد الباحثون في جامعة ستوكهولم، التي كانت تدرس PFAS لمدة عقد من الزمان، دليلاً على أن هذه المواد قد انتشرت في جميع أنحاء الغلاف الجوي بأكمله.

- أين توجد مواد PFAS

هناك الآلاف من مواد PFAS ، كلها من صنع الإنسان، تستخدم في تغليف المواد الغذائية، والملابس المقاومة للماء، والأثاث، والسجاد، والطلاء غير اللاصق على الأواني والمقالي، ورغاوي إطفاء الحرائق، والإلكترونيات، وبعض الشامبو ومستحضرات التجميل.

- كيف تنتشر

وأثناء التصنيع والاستخدام اليومي، يمكن إطلاقها في الهواء، كما أنها تتسرب إلى مياه المحيط وتتطاير برذاذ البحر، من هناك، انتشرت عبر الغلاف الجوي وسقطت على الأرض في المطر.

وغالبًا ما يطلق عليها "المواد الكيميائية طويلة الأمد" لأنها تبقى لفترة طويلة دون أن تتكسر، مما يسمح لها بالتراكم في البشر والحيوانات والبيئات.

- مخاطر هذه المواد

تم العثور على PFAS في القارة القطبية الجنوبية والجليد البحري في القطب الشمالي، يعد انتشارها في جميع أنحاء الكوكب خطرًا على صحة الإنسان، حيث ربطت الدراسات التي تمت مراجعتها من قبل العلماء المواد ببعض أنواع السرطان، وانخفاض الخصوبة، وانخفاض استجابة اللقاح، وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وتأخر النمو لدى الأطفال.

ولعل أكثر هذه المواد شهرة هو حمض البيرفلوروكتانويك (PFOA) وحمض السلفونيك البيرفلوروكتاني (PFOS).

- ماذا قال مؤلف الدراسة

وقال إيان كوزينز، المؤلف الرئيسي للدراسة والأستاذ في قسم علوم البيئة بجامعة ستوكهولم: "استنادًا إلى أحدث الإرشادات الأمريكية بشأن حمض بيرفلورو الأوكتانويك (PFOA) في مياه الشرب، تم الحكم على مياه الأمطار في كل مكان بأنها غير آمنة للشرب".

وأضاف كوزينز: "على الرغم من أننا لا نشرب مياه الأمطار في كثير من الأحيان مباشرة، إلا أن الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم يتوقعون أن تكون آمنة للشرب، وتوفر العديد من مصادر مياه الشرب لدينا".

في النهاية، خلص الباحثون إلى أن مواد PFAS قد تجاوزت حدود الكوكب الآمنة لصحة الإنسان، وكتبوا: "من المهم للغاية أن يتم تقييد استخدامات وانبعاثات PFAS بسرعة".