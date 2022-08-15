شكرا لقرائتكم خبر عن لتعزيز ريادة مصر بأفريقيا.. توصية برلمانية بإنشاء كليات الدراسات الأفريقية بجامعات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، توصيات من أجل تعزيز الريادة المصرية بالقارة الأفريقية، وكانت أولى هذه التوصيات ضرورة إنشاء كليات الدراسات الأفريقية بالجامعات المصرية، واستمرارية المنتدى العربى الأفريقي، كما كان فى نسخته الأولى لتعزيز الريادة المصرية، كما أوصت اللجنة، بضرورة استحداث اقسام للغات الأفريقية بكليات الآداب والتربية بالجامعات المصرية.

توصيات لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، جاءت تعقيبا على مقترح برغبة تقدم به النائب عمرو عزت حجاج، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن الشباب الإفريقى ودوره فى تعزيز التنمية بين الدول الإفريقية"، والذى انعقد بالاشتراك مع مكتب لجنة الشباب والرياضة بحضور ممثلى الحكومة.

وقد أكد النائب عمرو عزت، على ضرورة تعزيز الأدوات المصرية للتواصل مع دول القارة الأفريقية، تنفيذا الاستراتيجية الوطنية القائمة على استعادة التأثير والتعاون الإفريقي، موضحاً عدداً من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية التى تواجه دول القارة ومن بينها البيروقراطية والنزاعات القبلية والتطرف، مشددا على ضرورة الإسراع الحكومى فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية فى تعزيز التعاون والتواصل والتدريب لكافة الشباب الإفريقى بمؤسسات الدولة المصرية.