شكرا لقرائتكم خبر عن آفة حارتنا "القايمة".. الأسئلة الشائكة حول قائمة المنقولات نقلا عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "آفة حارتنا (القايمة) الأسئلة الشائكة حول قائمة المنقولات"، استعرض خلاله العديد من الإشكاليات الأبرز هل اختلاس الزوج للمنقولات يعد من قبيل السرقة؟، وكيف اعتبر الاستيلاء على "العفش" سرقة في حالة وحيدة، وخبير يوضح وسائل الإثبات، وإليكم التفاصيل كاملة:

آفة حارتنا "القايمة" الأسئلة الشائكة حول قائمة المنقولات.. الأبرز هل اختلاس الزوج للمنقولات يعد من قبيل السرقة؟.. المشرع اعتبر الاستيلاء على "العفش" سرقة في حالة وحيدة.. وخبير يوضح وسائل الإثبات



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