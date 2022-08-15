ارتفاع قتلى انفجار مخزن ألعاب نارية في أرمينيا إلى خمسة (أ ف ب).

نقلت وكالة «تاس» للأنباء عن وزارة الطوارئ الأرمينية قولها اليوم الاثنين إن رجال الإنقاذ انتشلوا جثتين أخريين من موقع انفجار مخزن للألعاب النارية في أرمينيا، ليرتفع عدد قتلى الحادث الذي وقع أمس الأحد إلى خمسة.

ودمرت انفجارات المخزن الواقع بأحد المراكز التجارية بالعاصمة الأرمينية يريفان أمس الأحد مما أدى إلى انهيار أجزاء من المبنى وإصابة العشرات.

ولم يتضح بعد سبب انفجار الألعاب النارية.