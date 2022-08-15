ضبط ومصادرة قرابة الـ300 طن من المواد الغذائية التالفة في 4 محافظات

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاثنين، ضبط ومصادرة (275) طناً من المواد الغذائية التالفة في عدد من المحافظات.



وقال الجهاز في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "ضمن حملات التفتيش والتدقيق التي تقوم بها مفارز الأمن الاقتصادي في عموم محافظات العراق، تمكنت المفارز في محافظات البصرة ونينوى والنجف وواسط من ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية مجهزة لتسويقها إلى المحال التجارية، إذ ضبطت المفارز في البصرة كمية تُقدر بنحو (225) طناً مخزناً من الرز التالف، كما ضُبط في نينوى معمل يحتوي على (18) طناً من الشاي المنتهي الصلاحية، أما في النجف فقد ضُبط (2) طن من المواد الغذائية غير الصالحة للإستهلاك البشري. فيما ضبطت مفارز الجهاز في محافظة واسط معملاً غير مرخص لإنتاج مياه الشرب".

واضاف البيان انه "بعد استحصال الموافقات القضائية تم إغلاق جميع المخازن والمعامل المضبوطة وإلقاء القبض على المسؤولين عنها وإحالتهم إلى الجهات القضائية لينالوا جزاءهم العادل، كما تمت مصادرة وإتلاف جميع المواد المضبوطة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة".