تنسيق الجامعات الأهلية.. موعد بدء الدراسة وأسماء 12 جامعة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دخول 12 جامعة أهلية جديدة ضمن الجامعات في العالم الدراسي الجديد 2022/2023، موضحة أن الدراسة بها تبدأ شهر أكتوبر المقبل.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيتم بدء الدراسة في 12 جامعة أهلية جديدة أول أكتوبر المقبل، وذلك مع بداية العام الجديد 2022- 2023.

وتشمل قائمة الجامعات الأهلية الجديدة جامعات: (أسيوط الأهلية - المنصورة الأهلية - بني سويف الأهلية - حلوان الأهلية - الزقازيق الأهلية - بنها الأهلية - قناة السويس الأهلية - قنا الأهلية - المنوفية الأهلية - المنيا الأهلية - شرق بورسعيد الأهلية - الإسكندرية الأهلية).