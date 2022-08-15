قطع مياه الشرب عن مدينة إدفو في أسوان لمدة 12 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، بيانًا أعلنت فيه قطع مياه الشرب اليوم الاثنين، عن مدينة ادفو بالكامل لمدة 12 ساعة.

وجاء نص البيان "نظرا للقيام بعملية إحلال وتجديد شبكات مياه مدينة إدفو لزوم خطة الرصف وربط خطوط المياه، وهو الأمر الذي يترتب عليه قطع مياه الشرب عن مدينة إدفو وذلك اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين، وحتى الساعة الثامنة من صباح غدا الثلاثاء.

وتهيب الشركة بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب قبل الفترة المحددة والاتصال بالخط الساخن للشركة 125 في حالة طلب سيارات مياه شرب بالمجان.