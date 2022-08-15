الإحصاء: معدل البطالة يستقر عند 7.2% في الربع الثاني من العام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

استقر معدل البطالة في مصر خلال الربع الثاني من العام الجاري عند نفس مستوى الربع الأول عند 7.2%، وفقا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين.

وخلال العام الماضي سجل معدل البطالة 7.4% في الربع الأول و7.3% في الربع الثاني و7.5% في الربع الثالث من العام و7.4% في الربع الرابع، وفي الربع الأول من 2022 عند 7.2%.

وقدر الجهاز حجم قوة العمل 29,985 مليون فرد مقابل 29,895 مليون فرد خلال الربع السابق بارتفاع 0.3٪.

وبلغت قوة العمل فى الحضر 13,191 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 16,794 مليون فرد.

أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور24,850 مليون فرد بينما بلغت للإناث 5,134 مليون فرد.

وأرجع الجهاز، ارتفاع قوة العمل إلى زيادة أعداد المشتغلين بمقدار 84 ألف مشتغل خلال الربع الحالى عن الربع السابق وارتفاع المتعطلين بمقدار 6 آلاف تعطل مما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار 90 ألف فرد.