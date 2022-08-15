انخفاض الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار كيلو الطماطم والكوسة والباذنجان البلدي والفلفل الحامي، والفلفل الرومي، والخيار الصوب والليمون والمانجو الزبدية خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق العبور مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفع سعر كيلو البطاطس والفاصوليا والملوخية والعنب البناتي الأصفر.

ويقدم الخليج 365 أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو يوميًا، وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3 و5 جنيهات، بانخفاض 50 قرشا.

البطاطس بين 3 و5 جنيهات، بارتفاع 50 قرشا.

البصل بين 1.25 و2.25 جنيه.

الكوسة بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و11 جنيها، بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و2.5 جنيه، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الملوخية بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بارتفاع 50 قرشا.

الخيار الصوب بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي بين 4 و8 جنيهات، بانخفاض جنيه.

العنب البناتي الأصفر بين 5 جنيهات و7.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.

العنب البناتي الأحمر بين 5 جنيهات و7.5 جنيه.

التفاح المصري بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الكنتالوب بين 4 و7 جنيهات.

المانجو الزبدية بين 9.5 جنيه و11 جنيها، بانخفاض 50 قرشا.