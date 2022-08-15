تسمم 3 سيدات بسبب وجبة طعام فاسد في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

أصيبت أم وابنتيها بتسمم، اليوم الاثنين، إثر تناولهن طعاما منزليا فاسدا، في مركز طما شمالي محافظة سوهاج، جرى نقلهن إلى المستشفى وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور مركز شرطة طما من المستشفى المركزي بوصول كل من "داليا.ع" 27 عامًا ربة منزل، "هـ.ا" 4 أعوام، و"م.ا" البالغة من العمر عامين بنات الأولى، مصابات بإعياء وقئ.

أفادت شقيقة الأولى "شيماء" 25 عامًا ربة منزل بحدوث إصابة المذكورين عقب تناولهن وجبة طعام منزلي فاسد،

ونفت الشبهة الجنائية.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.