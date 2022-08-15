استثمار في العقارات.. ضبط المتهمين بالنصب على المواطنين في 16 مليون جنيه بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم الاثنين، عاملين لاستيلائه على 16 مليون جنيهًا من المواطنين، بزعم توظيفها في تجارة العقارات بجرجا جنوبي المحافظة، جرى التحفظ على المتهمين، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة جرجا بورود محضرًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ "علاء. ع" 42 عامًا سائق و10 أشخاص أخرين يقيمون دائرة محافظة سوهاج بتضررهم من كل من "زيدان. م" 32 عامًا عامل ويقيم بندر جرجا، "عماد. ع" 38 عامًا صاحب مكتب مقاولات ومزادات ويقيم دائرة مركز شرطة جرجا لنصبهما عليهم واستيلائهما منهم على 16 مليون جنيه، بزعم توظيفها في مجال الاستثمار العقاري وتجارة الأراضي من خلال المكتب الخاص بالثاني، مقابل أرباح شهرية إلا أنهما لم يفيا بوعدهما أو رد تلك المبالغ.

جرى ضبط المتهمان، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.