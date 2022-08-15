رحمة رياض تستنكر صعوبة حصول العراقي على فيزا دخول المغرب (صورة)

بغداد - ياسين صفوان - بعد أن استنكرت الفنانة العراقية رحمة رياض صعوبة حصول العراقيين على تأشيرة المغرب في تغريدة لها على "تويتر"، وكتبت في التفاصيل: "وصلتني دعوة للسفر إلى المغرب من صديقة مغربية، لحضور مناسبة مهمة، وكنت أتمنى الحضور، ولكن الحصول على تأشيرة المغرب بالنسبة لحاملي الجنسيه العراقية شبه مستحيل، متاسئلة عن السبب في ذلك".



عادت وكتبت رحمة رياض:"كل الحب والتقدير لمملكة المغرب الشقيقة وشعبها الحبيب، كل مافي الأمر، أنني كنت أرغب كثيرا في زيارة المغرب ولقاء أحبائي ولكن لم تتاح لي الفرصة، لذلك أتمنى من الجميع عدم التجاوز بحق أي بلد وكل الحب والإحترام للجميع".



ويذكر أن رحمة رياض تم اختيارها للمشاركة بأغنية في فعاليات كأس العالم 2022 في قطر المقرر انطلاقه في 21 تشرين الثاني المقبل.