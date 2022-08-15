وجهت رسالة للقوى السياسية.. إيران: لن نتدخل بالشأن العراقي

وقال كنعاني في مؤتمره الصحفي الأسبوعي وتابعته الخليج 365، إن "قضايا العراق مهمة لانه بلد جار لنا ونتابع تحولاته السياسية عن كثب"، داعيا الى "ارساء دعائم السلم والاستقرار في العراق".

وأضاف، أن "اتصالاتنا مع السلطات العراقية مستمرة"، مستدركا بالقول إن "ايران تتجنب التدخل في الشان العراقي".



ودعا كنعاني الى "تشكيل حكومة شاملة نقف الى جانب الشعب العراقي"، معربا عن أمله بأن "تصبح العلاقات الايرانية العراقية اقوى من السابق".

وحث المتحدث باسم الخارجية الإيرانية القوى السياسية العراقية الى "التمسك بالدستور العام للبلاد".