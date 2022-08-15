انت الان تتابع خبر تصل لـ50 مليوناً.. إطلاق وجبة جديدة من السلف لثلاث فئات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "تم اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية التي تبدأ من ٥ ملايين وحتى ٥٠ مليون دينار بالنسبة للموظفين والمنتسبين ، بينما تبلغ سلف العقود ٥ و ١٠ مليون دينار وذلك بعد استكمال كافة اجراءات المنح وفق الضوابط والتعليمات حيث يكون التقديم على السلف عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".



واضاف، ان "الفروع مازالت مستمرة في استقبال طلبات معاملات الترويج عن السلف للموظفين ومنتسبي القوات الامنية".