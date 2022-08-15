مانشستر سيتي يصعب مهمة برشلونة في ضم سيلفا

وعلى الرغم من أن بيب جوارديولا، مدرب السيتي، أكد في الكثير من المناسبات أنه سوف يتخلى عن اللاعبين الذين لا يريدون الاستمرار في فريقه، إلا أن مانشستر يعقد موقف برشلونة في ضم سيلفا.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن مانشستر سيتي أكد أنه لم يتلق أي عرض أو اتصال من برشلونة لضم سيلفا، والمفاوضات لم تبدأ حتى الآن، كما لم يكن هناك أي اتصال مع خورخي مينديز، وكيل اللاعب.



وأكدت أن السيتي يتمسك ببقاء برناردو مع الفريق هذا الموسم، نظرًا لأهميته الشديدة، رغم مشاركته بديلًا في أول مباراتين أمام وست هام وبورنموث.

وأضافت أنه مع مرور كل يوم قبل غلق فترة الانتقالات، سيكون من الصعب على مانشستر سيتي السماح لسيلفا بالرحيل.

وختمت: "سيتعين على برشلونة تقديم عرض قوي لمانشستر سيتي، من أجل الحصول على خدمات برناردو سيلفا، خاصة وأن اللاعب البرتغالي لديه رغبة قوية في الرحيل إلى ملعب سبوتيفاي كامب نو".

