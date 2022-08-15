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بعد فوزه على الميريا.. تاريخ الريال يشهد حدثاَ جديداَ

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-08-15 | 08:26

بعد فوزه على الميريا.. تاريخ الريال يشهد حدثاَ جديداَ

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الخليج 365 ـ رياضة

بدأ حملة الدفاع عن لقب الليجا، مساء اليوم الأحد، بالفوز على مضيفه ألميريا (2-1).

وشهدت المباراة واقعة غير مسبوقة في تاريخ الفريق الملكي، بمسابقة .

فبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، بدأ ريال مدريد المباراة بأربعة لاعبين فرنسيين، وهم: كريم بنزيما، فيرلاند ميندي، أوريلين تشواميني، إدواردو كامافينجا.


وهي المرة الأولى في تاريخ الميرينجي، التي يدخل فيها مباراة في الليجا بهذا العدد من اللاعبين الفرنسيين.

وكان ريال مدريد متأخرا بهدف منذ الدقيقة 6 من المباراة، قبل أن ينجح في إدراك التعادل وتحقيق الفوز، بهدفين عن طريق لوكاس فاسكيز ودافيد ألابا.

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
Alsumaria Tv
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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