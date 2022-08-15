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انت الان تتابع خبر بعد فوزه على الميريا.. تاريخ الريال يشهد حدثاَ جديداَ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-08-15 | 08:26
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الخليج 365 ـ رياضة
بدأ ريال مدريد حملة الدفاع عن لقب الليجا، مساء اليوم الأحد، بالفوز على مضيفه ألميريا (2-1).
بدأ ريال مدريد حملة الدفاع عن لقب الليجا، مساء اليوم الأحد، بالفوز على مضيفه ألميريا (2-1).
وشهدت المباراة واقعة غير مسبوقة في تاريخ الفريق الملكي، بمسابقة الدوري الإسباني.
فبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، بدأ ريال مدريد المباراة بأربعة لاعبين فرنسيين، وهم: كريم بنزيما، فيرلاند ميندي، أوريلين تشواميني، إدواردو كامافينجا.
وهي المرة الأولى في تاريخ الميرينجي، التي يدخل فيها مباراة في الليجا بهذا العدد من اللاعبين الفرنسيين.
وكان ريال مدريد متأخرا بهدف منذ الدقيقة 6 من المباراة، قبل أن ينجح في إدراك التعادل وتحقيق الفوز، بهدفين عن طريق لوكاس فاسكيز ودافيد ألابا.
فبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، بدأ ريال مدريد المباراة بأربعة لاعبين فرنسيين، وهم: كريم بنزيما، فيرلاند ميندي، أوريلين تشواميني، إدواردو كامافينجا.
وهي المرة الأولى في تاريخ الميرينجي، التي يدخل فيها مباراة في الليجا بهذا العدد من اللاعبين الفرنسيين.
وكان ريال مدريد متأخرا بهدف منذ الدقيقة 6 من المباراة، قبل أن ينجح في إدراك التعادل وتحقيق الفوز، بهدفين عن طريق لوكاس فاسكيز ودافيد ألابا.