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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفاد مقر الدفاع الإقليمي بجمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الاثنين، بمقتل 4 أشخاص وإصابة 14 آخرين في أراضي الجمهورية جراء القصف الأوكراني خلال اليوم الأخير.

مقتل 4 مدنيين جراء قصف أوكراني خلال اليوم الماضي في "دونيتسك"



وجاء في بيان صدر عن المقر ونشر في صفحته على "تلغرام": "خلال الساعات الـ24 الأخيرة أي من الساعة 08:00 صباحا من 14 أغسطس الجاري إلى الساعة 08:00 صباحا من اليوم الاثنين قتل 4 أشخاص وأصيب 14 مدنيا بما في ذلك مقتل واحد منهم بانفجار لغم من طراز "بي في أم-1" في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بسبب القصف الأوكراني.

صرح رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، بأن العجز الشهري للاقتصاد الأوكراني يبلغ 5 مليارات دولار ولا تستطيع كييف الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين وتفقد استقلالها المالي.

وكتب فولودين في صفحته على "تلغرام": "إن أوكرانيا مفلسة. تشكل الضرائب المحصلة 40% فقط من ميزانية الدولة. أكثر من 60٪ منها يذهب للإنفاق العسكري. ويبلغ العجز الشهري 5 مليارات دولار".

وأضاف أن أوكرانيا ليست قادرة على الوفاء بالتزاماتها أمام مواطنيها دون مساعدة مالية من واشنطن وبروكسل.

وتابع: "فقدت أوكرانيا استقلالها المالي".

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لعمل أنظمة "إسكندر" الصاروخية الروسية تظهر تنفيذ ضربات على منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية في منطقة إجراء العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وتعد أنظمة "إسكندر" الصاروخية التكتيكية الروسية المزودة بالصواريخ المجنحة التي تحلق على الارتفاعات المنخفضة للغاية، قادرة على إصابة الهدف على بعد مئات الكيلومترات.

وتتجاوز سرعة تحليق الصاروخ كيلومترين في الثانية وقد تبلغ أعلى نقطة في مساره 50 كيلومترا. ولا يمكن لأي وسائل للدفاع الجوي الموجودة حاليا في العالم، اعتراضه.

وبرأي الخبراء ليس لمنظومة "إسكندر" فائقة الدقة أي نظائر في العالم من حيث معداتها وتنوع استخدامها.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأحد أن قواتها حررت بلد أودي في منطقة خاركوف بالكامل، كما أنها قتلت نحو 275 عنصرا من القوات الأوكرانية في مناطق متفرقة من أوكرانيا خلال يوم.

جاء ذلك في إفادة صحفية يومية للمتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، الذي أوضح أن ضربات مستهدفة نفذها سلاح الجو وغيره من قوات الجيش الروسي، أدت إلى مقتل ما يصل إلى 240 قوميا متطرفا وتدمير 24 قطعة من المعدات العسكرية الأوكرانية في أراضي جمهورية دونيتسك، إضافة إلى تصفية 35 قوميا وتدمير 15 قطعة من المعدات في منطقة خيرسون.

وفي منطقتي أوبيتنويه وبيرفومايسكويه في دونيتسك، رفض أكثر من 200 جندي من لواء المشاة الآلي الأوكراني رقم 56 تنفيذ المهام القتالية وتركوا مواقعهم دون إذن، وذلك بسبب خسائرهم الفادحة، حيث لم يبق في الكتيبة الثالثة من هذا اللواء إلا 140 فردا من أصل 580.

ونتيجة ضربات جوية وصاروخية ومدفعية تم تدمير محطة رادار في مقاطعة نيكولايف، ومستودع وقود، ومستودعين للذخيرة، ومستودعين لأسلحة الصواريخ والمدفعية، و5 مراكز قيادة في مناطق متفرقة. وفي المجموع تمت إصابة قوات وأسلحة ومعدات عسكرية أوكرانية في 151 منطقة خلال يوم.

وفي إطار مكافحة البطاريات، تم قمع فصيلة من راجمات الصواريخ "غراد"، وفصيلة من مدافع "غيسينت-بي"، بالإضافة إلى سبعة فصائل من مدافع الهاوتزر من طراز D-30 في مواقع إطلاق النار في دونيتسك.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرتين دون طيار أوكرانيتين، كما اعتراضت في الجو صاروخا باليستيا من طراز "توشكا-أو" و15 قذيفة من راجمات الصواريخ.

ووصل إجمالي ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة إلى 267 طائرة أوكرانية، و148 مروحية، و738 1 طائرة دون طيار، و365 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و4303 دبابات ومدرعات أخرى، و798 راجمة صواريخ، و3298 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و4888 مركبة عسكرية خاصة.