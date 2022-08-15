شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف حددها القانون لإنشاء صندوق دعم السياحة .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت المادة 2 من قانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار حتى عام ٢٠٢٢ ، الأهداف التي أسس عليها الصندوق ، وجاء نصها كالتالى :-

مادة (٢):

يهدف الصندوق إلى المساهمة مع الجهات المعنية فى دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على رفع قدرات وتأهيل العاملين بالسياحة والآثار وتنمية وتنشيط السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضارى المصرى الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة، والارتقاء بمنظومة السياحة بمصر.