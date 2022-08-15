شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها قمة ليفربول واليونايتد.. مواجهات نارية في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - من المقرر أن تفتتح منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023، يوم السبت القادم الموافق 20 من شهر أغسطس الجاري بمواجهة قوية تجمع بين توتنهام هوتسبير وولفرهامبتون.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" فيما يلي جدول مباريات الجولة الثالثة من البريميرليج 2022/2023، وذلك يأتي كالتالي..

جدول مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023

- توتنهام × وولفرهامبتون « السبت 20/8»

• الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة.

• الثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

• الثالثة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

- إيفرتون × نوتنجهام فورست « السبت 20/8»

• الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

• الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

• السادسة بتوقيت أبو ظبي.

- ليستر سيتي × ساوثهامبتون « السبت 20/8»

• الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

• الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

• السادسة بتوقيت أبو ظبي.

- فولهام × برينتفورد « السبت 20/8»

• الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

• الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

• السادسة بتوقيت أبو ظبي.

- كريستال بالاس × أستون فيلا « السبت 20/8»

• الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

• الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

• السادسة بتوقيت أبو ظبي.

- بورنموث × آرسنال « السبت 20/8»

• السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.

• السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

• الثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

- وست هام يونايتد × برايتون « الأحد 21/8»

• الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

• الرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

• الخامسة بتوقيت أبو ظبي.

- ليدز يونايتد × تشيلسي « الأحد 21/8»

• الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

• الرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

• الخامسة بتوقيت أبو ظبي.

- نيوكاسل يونايتد × مانشستر سيتي « الأحد 21/8»

• الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة.

• السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

• السابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

- مانشستر يونايتد × ليفربول « الإثنين 22/8»

• التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

• العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

• الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم

المركز الأول - مانشستر سيتي برصيد 6 نقاط.

المركز الثاني - ارسنال برصيد 6 نقاط.

المركز الثالث - تشيلسي برصيد 6 نقاط.

المركز الرابع - برينتفورد برصيد 4 نقاط.

المركز الخامس - نيو كاسل برصيد 4 نقاط.

المركز السادس - ليدز يونايتد برصيد 4 نقاط.

المركز السابع - برايتون برصيد 4 نقاط.

المركز الثامن - توتنهام برصيد 3 نقاط.

المركز التاسع - أستون فيلا برصيد 3 نقاط.

المركز العاشر - نوتنجهام فورست برصيد 3 نقاط.

المركز الحادي عشر - بورنموث برصيد 3 نقاط.

المركز الثاني عشر - فولهام برصيد 1 نقطة.

المركز الثالث عشر- ليفربول برصيد 1 نقطة.

المركز الرابع عشر - ولفرهامبتون برصيد 1 نقطة.

المركز الخامس عشر - ليستر سيتي برصيد 1 نقطة.

المركز السادس عشر - ساوثامبتون 1 نقطة.

المركز السابع عشر - إيفرتون برصيد 0 نقطة.

المركز الثامن عشر - كريستال بالاس برصيد 0 نقطة.

المركز التاسع عشر - وست هام برصيد 0 نقطة.

المركز العشرون - مانشستر يونايتد برصيد 0 نقطة.