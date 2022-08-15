شكرا لقرائتكم خبر عن 3 شروط للوهبة بقانون التأمينات الاجتماعية .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت قانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات وفقاً لآخر تعديل صادر في ١١ يولية عام ٢٠٢١ ، تعريف وشروط الوهبة في قانون التأمينات والمعاشات.

نص التشريع.

٦-الوهبة، متى توافرت في شأنها الشروط الآتية:

(أ)أن يكون قد جرى العرف على أن يدفعها عملاء المنشأة على أساس نسبة مئوية محددة مقدما من المبالغ المستحقة على العملاء.

(ب)أن يكون لها صندوق مشترك في المنشأة توضع فيه حصيلتها لتوزيعها بين العمال.

(جـ)أن تكون هناك قواعد متفق عليها بين رب العمل والعمال تحدد بموجبها كيفية توزيعها عليهم.