​تنسيق الجامعات 2022.. ننشر قائمة بـ30 كلية وتخصص لم تسمع عنهم من قبل

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قائمة بـ30 كلية جديدة، قالت إنها لتخصصات غير معروفة بالشكل الكافي للطلاب المقبلين على التنسيق.

في التقرير التالي ننشر قائمة بأفضل 30 كلية وتخصص لم تسمع عنها من قبل:

1- كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة والتأهيل بجامعتي بني سويف والزقازيق.

2- كلية الثروة السمكية بجامعات قناة السويس وأسوان وكفرالشيخ.

3- كلية الذكاء الاصطناعي بجامعات القاهرة وكفرالشيخ وسوهاج تضم تخصصات صناعة الروبوت والألعاب.

4- قسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية توفر العديد من فرص العمل في مراكز التأهيل والإصابات.

5- كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف.

6- معهد النباتات الطبية والعطرية في جامعة بني سويف يؤهل للعمل في تركيبات الأدوية.

7- معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا السكر.

8- قسم الإعلام الأفريقي بكلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة.

9- برنامج التكنولوجيا الحيوية بكلية العلوم جامعة القاهرة.

10- كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي بجامعة القاهرة.

11- برنامج الترجمة التخصصية من وإلى الألمانية بآداب القاهرة "ساعات معتمدة".

12- برنامج اللغة العربية لغير الناطقين بها بآداب القاهرة.

13-تخصص الميكاترونيكس بهندسة القاهرة "ساعات معتمدة".

14-كلية تكنولوجيا وصناعة الطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

15- كلية تكنولوجيا وصناعة الطاقة بجامعة الدلتا.

16-الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية.

17- كلية الاقتصاد المنزلي في جامعة حلوان.

18- كلية التعليم الصناعي.

19- برنامج جورجيا بكلية التجارة جامعة القاهرة "ساعات معتمدة بمصروفات".

20- معهد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجامعة بني سويف.

21- معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة المنصورة.

22- كلية رياض الأطفال.

23- معهد البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية.

24- المعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة.

25- كلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق.

26- كليات ومعاهد التمريض المختلفة.

27- مركز بحوث ودراسة التنمية الريفية بكلية الزراعة جامعة القاهرة.

28- كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف.

29- كلية العلوم التطبيقية بجامعة المنوفية.

30- معهد دول حوض النيل بجامعة الفيوم.