حدث ليلاً| اللحظات الأولى لبدء ترميم كنيسة المنيرة.. وشهود عيان يروون تفاصيل الحادث

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التونسي

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تلقى مساء اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس التونسي قيس سعيد.

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30 صورة من صلاة تجنيز ضحايا كنيسة المنيرة

التقطت عدسة موقع "الخليج 365" صورًا لصلاة التجنيز التي أجريت على جثامين ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين في منطقة المنيرة بحي إمبابة، والتي شهدت اليوم حريقًا أدى إلى مصرع 41، وإصابة 14 آخرين.

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بطولة عبر النافذة.. "محمد" أنقذ 5 أطفال ومسن فكسرت ساقه بحريق كنيسة إمبابة

بطولات وتضحيات تتكشف أسرارها واحدة تلو أخرى مسطرة ملحمة وطنية على أرض المحروسة دارت أحداثها تلك المرة داخل أروقة كنيسة أبي سيفين بمنطقة إمبابة شمال الجيزة، الأحد.

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رئيس لجنة مكافحة كورونا: "موجة الإصابة بتيجي لنا بعد شهرين من ظهورها في أوروبا"

قدم الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، التعازي لأهالي ضحايا ومصابي كنيسة المنيرة بمنطقة إمبابة محافظة الجيزة.

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اللحظات الأولى لبدء ترميم كنيسة المنيرة- فيديو

رصد الإعلامي أحمد موسى، اللحظات الأولى لبدء أعمال ترميم وإصلاح كنيسة أبو سيفين، والتي تعرضت لحريق كبير.

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كيف بدأ حريق كنيسة المنيرة بالجيزة؟.. شهود عيان يروون التفاصيل

قال يوسف رسلان، شاهد عيان على حريق كنيسة أبي سيفين بإمبابة في الجيزة، إنه يسكن بجوار الكنيسة، وفور رؤيته الحريق اتجه نحوها لإنقاذ الضحايا.

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وزير الري الجديد: المياه الموجودة حاليا في مصر نصف الكمية التي نحتاج إليها

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري الجديد، إن التغيّرات المناخية على دول حوض النيل تؤثر على كمية المياه التي تأتي لمصر.

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شيخ الأزهر يوجّه بصرف إعانات عاجلة لعائلات ضحايا حريق كنيسة المنيرة

وجّه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، القائمين على الإدارة العامة للحسابات الخاصة بالأزهر، بسرعة التنسيق مع الجمعيات الأهلية لصرف إعانات نقدية عاجلة لعائلات المتوفين في حريق كنيسة أبو سيفين في إمبابة بمحافظة الجيزة.

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عمرو أديب: تعامل قوات الحماية المدنية مع حريق كنيسة المنيرة كان تحديًا كبيرًا

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه قرر العودة من الإجازة لمواساة الإخوة الأقباط في حادث حريق كنيسة أبو سيفين بالجيزة.

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