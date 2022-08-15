شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يُزين تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة كريستال بالاس اليوم.. وغيابات مؤثرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تختتم الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز مساء اليوم الإثنين بلقاء هام للغاية يجمع بين ليفربول وكريستال بالاس.

ونرصد لكم عبر موقعنا " السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز المعلومات بشأن اللقاء الناري المرتقب المقرر أن يجمع بين الريدز أمام كريستال بالاس، وذلك يأتي كالتالي..

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم والقنوات الناقلة

من المقرر أن تنطلق المباراة مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم الإثنين

من المقرر أن تذاع المباراة عبر شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية الناقل الحصري للمباريات الأوروبية في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية السمراء، وتحديدًا عبر قناة beIN sports 1 HD.

ملعب مباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز2022/2023

يستضيف الأنفيلد معقل الريدز اللقاء المرتقب لكتيبة يورجن كلوب اليوم أمام كريستال بالاس

مفاجآت بالجملة في تشكيل ليفربول ليفربول المتوقع لمباراة كريستال بالاس اليوم في الدوري الإنجليزي 2022/2023

من المتوقع أن يدخل يورجن كلوب المدير الفني للريدز بالتشكيل التالي أمام الضيوف:-

حراسة المرمى: أليسون.

وفي خط الدفاع: ترينت ألكسندرا أرنولد، فان دايك، ماتيب، روبيرتسون.

وفي خط الوسط: فابينيو، جوردان هندرسون، هارفي إيليوت.

خط الهجوم: لويس دياز، نونيز، محمد صلاح.

تشكيل كريستيال بالاس لمواجهة ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي 2022/2023

ويأتي تشكيل كريستال بالاس المتوقع لمباراة ليفربول كالتالي:-

في حراسة المرمى: جاك بوتلاند.

وفي خط الدفاع: جويل وارد، مارك جويهي، أندرسن، ميتشل، شلوب.

وفي خط الوسط: شيخو كوياتي، جيمس ماكارثر، إيبيريشي إيز.

وفي الهجوم: ويلفريد زاها، جون فيليب ماتيتا.

كيف يدخل ليفربول إلى مباراة الإثنين أمام كريستال بالاس؟

يدخل الليفر إلى مجريات اللقاء بتعادل ثمين حققه في ديار فولهام بثنائية لكلًا منهما.

كيف يدخل كريستال بالاس إلى أحداث مباراة الإثنين أمام ليفربول؟

يدخل كريستال بالاس إلى مواجهة وصيف أوروبا 2021/2022 بخسارة حققها أمام آرسنال في افتتاحية البريميرليج 2022/2023 بهدفين مقابل لا شيء.