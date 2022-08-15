الأدنى للأجور وقانون العمل.. 10 ملفات تنتظر وزير القوى العاملة الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تولى حسن شحاتة وزير القوى العاملة الجديد، حقيبة القوى العاملة رسميًا، خلفا لـ محمد سعفان، ليحمل ملفات عديدة تنتظر العمل والتفاني من أجل حلها والعمل على رعاية العاملين في القطاع الخاص على مستوى الجمهورية.

ويرصد "الخليج 365" أهم الملفات التي تنتظر وزير القوى العاملة الجديد على النحو التالي:

- ملف الأجور وإلزام أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى في منشآت القطاع الخاص.

- ملف قانون العمل، وضرورة إعادة مشروع قانون العمل الجديد إلى وزارة القوى العاملة للنظر في باب علاقات العمل، خاصة عقود العمال وباب الأجور وباب العمالة المنزلية والعمالة غير المنتظمة وعمال اليومية.

- ملف حقوق العملة المصرية في الداخل والخارج نظرا لكثرة الحوادث المتكررة بحق العمالة المصرية

- ملف الدورات التدريبية وورش لشباب الخريجين لتأهيلهم لسوق العمل داخليا وخارجيا.

- ملف الوظائف، وتوفير وظائف في الداخل والخارج خصوصا في ليبيا والسعودية والعراق وغيرها من الدول.

- ملف حصر العمالة غير المنتظمة ووثائق التأمين التكافلي وتوفير الحماية الاجتماعية لها.

- ملف التفتيش، الذي يتطلب ضرورة هيكلة الإدارة المركزية للتفتيش بالوزارة وضخ دماء جديدة بالقطاع وتفعيلها وخاصة مفتشين مكاتب العمل والمديريات

- ملف التدريب بالوزارة، حيث إن هناك إشكالية كبيرة فى الإدارة المركزية للتدريب ولم تحقق النتائج المرجوة منها، حيث يجب تنشيط الإدارة المركزية لعلاقات العمل بالوزارة للتدخل لحل الأزمات العمالية على طاولة المفاوضات الجماعية بالوزارة.

- ملف تطوير العلاقات الخارجية، وخاصة مكاتب التمثيل العمالي بالخارج لتوفير فرص عمل بالخارج وتسويق العمالة المصرية في بعض الدول العربية المحبة للعمالة المصرية.

- ملف هيكلة قيادات الوزارة واختيار القيادات على حسب الخبرة والكفاءة.

يذكر أن حسن شحاتة شغل منصب الأمين منصب رئيس النقابة العامة للنقل الجوي، ثم الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ثم رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال للدورة النقابية 2022/2026.